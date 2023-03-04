Bakan Koca Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerinde incelemelerde bulundu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen İstanbul'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca incelemelerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yapılan toplantıda sağlık hizmeti için kullanılan yapıların durumunu konuştu.

Cerrahpaşa'daki incelemelerinin ardından bir paylaşım yapan Koca "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde incelemeler yaptık. Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık" dedi. Daha sonra Çapa'da incelmelerde bulunan Bakan Koca "İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemeler yaptık. Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık" ifadelerini kullandı.

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Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yapılan toplantının ardından Bakan Koca "İstanbul’daki kamu hastanelerinin başhekimleriyle, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sağlık hizmeti için kullandığımız yapıların durumu ve hayata geçireceğimiz acil eylem planlarını ele aldık" açıklamasını yaptı.