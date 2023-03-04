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Bakan Koca Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerinde incelemelerde bulundu

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#Fahrettin Koca#Cerrahpaşa#Çapa
Bakan Koca Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerinde incelemelerde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 23:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bulunan Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca incelemelerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde İstanbul'daki kamu hastanelerinin Başhekimleri ile de bir toplantı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen İstanbul'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca incelemelerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yapılan toplantıda sağlık hizmeti için kullanılan yapıların durumunu konuştu. 

Bakan Koca Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerinde incelemelerde bulundu

Cerrahpaşa'daki incelemelerinin ardından bir paylaşım yapan Koca "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde incelemeler yaptık. Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık" dedi. Daha sonra Çapa'da incelmelerde bulunan Bakan Koca "İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemeler yaptık. Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık" ifadelerini kullandı. 

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Bakan Koca Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerinde incelemelerde bulundu

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yapılan toplantının ardından Bakan Koca "İstanbul’daki kamu hastanelerinin başhekimleriyle, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sağlık hizmeti için kullandığımız yapıların durumu ve hayata geçireceğimiz acil eylem planlarını ele aldık" açıklamasını yaptı. 

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#Fahrettin Koca#Cerrahpaşa#Çapa

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