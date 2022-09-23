Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Koca 'Bu acı hepimizi sarstı' diyerek duyurdu! Genç tekniker hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Betül Eratik#Bakan Koca#Kamyon
Bakan Koca Bu acı hepimizi sarstı diyerek duyurdu Genç tekniker hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 19:23

Ankara’nın Haymana ilçesinde acil tıp teknikeri Betül Eratik (23), otobüs durağında beklediği sırada, freni boşalan kum yüklü kamyonun üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Bünyamin Adacı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.U. yönetimindeki kum yüklü kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı doğru geri gitmeye başladı. Bu esnada şoför Ş.U. araçtan atlarken, kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra otobüs durağında bekleyen Haymana Devlet Hastanesinde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratikin üzerine devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Eratik’in cenazesi, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Koca Bu acı hepimizi sarstı diyerek duyurdu Genç tekniker hayatını kaybetti


BAKAN KOCA’DAN TAZİYE MESAJI

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli Acil Tıp Teknikeri arkadaşımız Betül Eratik, freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı hepimizi sarstı. Betül'ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Betül Eratik#Bakan Koca#Kamyon

BAKMADAN GEÇME!

Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin

BAKMADAN GEÇME!

Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin