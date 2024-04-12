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Bakan Koca: Bayram tatilinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldi

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#Fahrettin Koca#Bayram Tatili#Trafik Kazası
Bakan Koca: Bayram tatilinde 112 Acil Çağrı Merkezine 10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 16:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayram tatilinin başladığı günden bugüne, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masasına 10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldi" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram tatilinin başladığı günden bugüne, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masasına 10.456 trafik kazası ihbarı geldi. İlk müdahaleler ambulans ekiplerimizce olay yerinde yapıldı, 13.192 yaralı için yerinde müdahale ve nakil hizmeti verildi. Büyük bir ciddiyet ve hızla çalışıyoruz. Fakat kaza sayıları, sonuçlar çok üzücü. Sizin için gözü yolda olanları, hayatın değerini düşünün. Lütfen trafik kurallarına uyun" dedi.

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#Fahrettin Koca#Bayram Tatili#Trafik Kazası

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