Bakan Koca aramıştı... Liderlerden 'aşı' paylaşımları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter'dan "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum." açıklamasını yapmıştı.

Koca'nın mesajının ardından bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener COVİD-19 aşısı yaptırdıklarını duyurdu.

BAHÇELİ DE AŞI OLDU

Parti genel merkezindeki makamında bu sabah CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm ha​​​​​​​lkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."

Bakan Koca da Bahçeli'nin bu paylaşımına "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." mesajıyla yanıt verdi.

AKŞENER BU MESAJI PAYLAŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından "Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Meral Akşener'in paylaşımına da "Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AŞI AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı olacak mı sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aralarında geçen aşı konuşması hakkında detaylara yer verdi.

Kılıçdaroğlu, ''Sağlık Bakanı aradı ‘tabi’ dedim, ‘gerekirse ben de size refakat ederim’ dedi. Ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik bugün yarın olacak.'' dedi. Ancak Kılıçdaroğlu daha sonra ise aşı için sırasını bekleyeceğimi duyurdu.

DÜN DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AŞI OLMUŞTU

Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı olmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı.

"Aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün ilk aşıyı yaptırdı. Başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. 25, 30 milyon doz aşı daha gelecek. Bu süreçte ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede yatanlara rabbimden şifalar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 256 bin kişi şu ana kadar aşı oldu. Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da iyi. Aşı için belirlenen süreç de düşük. Bayağı hızlı olunuyor. 5 dakika aşı, 15 dakika da istirahat. Çin aşısı dışında çalışmalar var. Almanya ile irtibatlarımız var. Kendi çalışmalarımız var. İnşallah nisan, mayıs gibi devreye girecek. 2’nci doz aşıyı 28 gün sonra olacağım"