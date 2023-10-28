Bakan Koca açıkladı: ‘Topuk kanı’nı 10 bin aile reddetti

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Gökçek, “Son beş yılda topuk kanı testine izin vermeyen aile sayısına ilişkin” verdiği önergesinde şunları kaydetti:

“Topuk kanı’ olarak bilinen ve bebeğin doğduğu ilk anda ve doğumunun 10’uncu günü itibarıyla yapılan tarama testleri, sağladığı erken tanı ve tedavi sayesinde yenidoğan bebeklerin sağlıklı bir gelecek yaşamaları için son derece önemlidir. Ancak son yıllarda aileler arasında topuk kanı alınmasına izin vermeme yönünde bir eğilim gözlenmektedir. Son beş yılda bebeği için “topuk kanı” olarak bilinen tarama testlerinin yapılmasına izin vermeyen aile sayısı kaçtır?”

İKNA OLMUYORLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ali Gökçek’in önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:



“Tarama kapsamında alınan ilk numunede veya tekrar numunelerde aileler tarafından topuk kanı vermeyi reddetme durumu olabilmektedir. Bilgilendirmeye rağmen ikna edilemeyen aileler İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmektedir. Topuk kanı vermeyi reddeden aile sayısı son beş yılda yaklaşık 10 bin kişi kadardır.”