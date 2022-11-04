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Amasra'da madendeki patlamada yaralanan Taner Şen, hayatını kaybetti

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#Bartın#Amasra#Grizu Patlaması
Amasrada madendeki patlamada yaralanan Taner Şen, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 15:31

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Patlamada yaralanan Taner Şen (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta meydana gelen, 41 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin ise yaralandığı faciada, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Taner Şen, yaşamını yitirdi. Böylece Bartın'da meydana gelen grizu maden patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

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"3 HASTAMIZ YOĞUN BAKIMDA"

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Bakan Koca, "Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor" ifadelerini kullandı.

Amasrada madendeki patlamada yaralanan Taner Şen, hayatını kaybetti
Taner Şen (30)

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#Bartın#Amasra#Grizu Patlaması

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