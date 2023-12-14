Bakan Koca acı haberi duyurdu... Saadet Partili vekil Hasan Bitmez hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11.50’de vefat etti. Vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

TBMM'DE HASAN BİTMEZ İÇİN TÖREN DÜZENLECEK

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de bugün Hasan Bitmez için tören yapılacağını belirtti. Önder, 'Bugün vekilimiz Hasan Bitmez için Meclis'te saat 16.00'da cenaze töreni düzenlenecek. Vekilimizi Meclis'ten uğurlayacağız.' ifadelerini kullandı.

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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partili vekil Hasan Bitmez'in vefatı sonrası sonrası başsağlığı mesajı paylaştı. Kurtulmuş, 'Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatını teessürle öğrendim. Merhum Hasan Bitmez’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim.

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Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun inşallah.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü.

Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Saadet Partisi’ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatının üzüntüsü içerisindeyim. Hasan Bitmez’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.