Bakan Kirişci'nin fidan davetine diğer bakanlardan destek

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'http://gelecegenefes.com' sitesi üzerinden fidan sahiplendiğini belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da kampanyaya katılmaya davet etti.
11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü vesilesiyle https://t.co/HsYJxDkoAG sitesi üzerinden fidanımı sahiplendim.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) November 8, 2022
Değerli Bakanım @varank kardeşim sizi de kampanyamıza katılmaya davet ediyorum😊
11 Kasım’da 81 ilimizde buluşalım, #TürkiyeYüzyılınaNefes olalım. pic.twitter.com/W3A4jb0zRV
Bakan Varank da sosyal medya hesabından etkinliğe katıldığını ve fidan sahiplendiğini belirterek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakanım, sizin de var mı? 11 Kasım'da 81 ilimizde buluşalım; #TürkiyeYüzyılınaNefes olalım" paylaşımında bulundu.
Benim de bir fidanım var.— Mustafa Varank (@varank) November 8, 2022
Sayın @MevlutCavusoglu bakanım, sizin de var mı?
11 Kasım'da 81 ilimizde buluşalım; #TürkiyeYüzyılınaNefes olalım. https://t.co/6XSODUR6YU pic.twitter.com/PzCFwxyckc
BAKANLARDAN BİBİRLERİNE FİDAN DAVETİ
Ardından Bakan Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a; Bakan Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a; Bakan Ersoy, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, Bakan Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e; Bakan Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a, Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e; Bakan Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya; Bakan Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na; Bakan Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya; Bakan Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na fidan dikme davetinde bulundu. Sosyal medyada devam eden kampanyaya yoğun katılım sürüyor. Bazı milletvekilleri de fidan sahiplenme etkinliğine desteklerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.
Benim de artık bir fidanım var. @varank #TürkiyeYüzyılınaNefes olmaya var mısınız @mehmedmus bakanım?— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 8, 2022
🌲 https://t.co/388weIxcMz https://t.co/gaqp5OqxNy pic.twitter.com/XGOa3nR6WD
“Benim de bir fidanım var ve geleceğe nefes bırakıyorum.” Değerli Bakanım @MehmetNuriErsoy— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) November 9, 2022
Türkiye yüzyılına bir nefes de siz vermeye var mısınız Sayın Bakanım @vedatbilgn Hocam? pic.twitter.com/4Kee7xyzCl