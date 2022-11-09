Bakan Kirişci'nin fidan davetine diğer bakanlardan destek

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'http://gelecegenefes.com' sitesi üzerinden fidan sahiplendiğini belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da kampanyaya katılmaya davet etti.

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü vesilesiyle https://t.co/HsYJxDkoAG sitesi üzerinden fidanımı sahiplendim.



Değerli Bakanım @varank kardeşim sizi de kampanyamıza katılmaya davet ediyorum😊



11 Kasım’da 81 ilimizde buluşalım, #TürkiyeYüzyılınaNefes olalım. pic.twitter.com/W3A4jb0zRV — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) November 8, 2022

Bakan Varank da sosyal medya hesabından etkinliğe katıldığını ve fidan sahiplendiğini belirterek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakanım, sizin de var mı? 11 Kasım'da 81 ilimizde buluşalım; #TürkiyeYüzyılınaNefes olalım" paylaşımında bulundu.

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BAKANLARDAN BİBİRLERİNE FİDAN DAVETİ



Ardından Bakan Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a; Bakan Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a; Bakan Ersoy, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, Bakan Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e; Bakan Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a, Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e; Bakan Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya; Bakan Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na; Bakan Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya; Bakan Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na fidan dikme davetinde bulundu. Sosyal medyada devam eden kampanyaya yoğun katılım sürüyor. Bazı milletvekilleri de fidan sahiplenme etkinliğine desteklerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.

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“Benim de bir fidanım var ve geleceğe nefes bırakıyorum.” Değerli Bakanım @MehmetNuriErsoy



Türkiye yüzyılına bir nefes de siz vermeye var mısınız Sayın Bakanım @vedatbilgn Hocam? pic.twitter.com/4Kee7xyzCl — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) November 9, 2022

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Önceki yıllarda farklı başlıklar altında gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki teması, 'Türkiye Yüzyılına Nefes' olarak belirlendi. Bu yıl, 7'den 70'e tüm vatandaşların dikeceği milyonlarca fidan Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak. Etkinlikler öncesinde, yazılı-görsel medya kuruluşlarına, sosyal medya ile açık hava reklam mecralarına ilanlar verilerek, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri ve ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; etkinlikler kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla 11 Kasım'da 81 ilde 1023 noktada düzenlenecek programlarda on binlerce vatandaşın katılımıyla milyonlarca fidan toprakla buluşturulacak. Bu yılki ana program, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Millet Ormanı'nda gerçekleştirilecek. Bu alanda 100 bin fidan dikilerek dev bir Türkiye Yüzyılı logosu resmedilecek. Ayrıca ülke genelindeki etkinlikler çerçevesinde her ilde de Türkiye Yüzyılı logosunun yer aldığı ağaç desenleri oluşturulacak. Aynı gün yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konsey Toplantısı'nda da Milli Ağaçlandırma Günü, Semerkant'ta fidan dikerek kutlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile dünya orman varlığı sıralamasında, 2015’te 46'ncı sırada olan Türkiye, 2020 yılında 27'nci sıraya yükseltildi. Son 20 yılda yaklaşık 5,7 milyon hektar alanda çalışma yapılarak yaklaşık 6 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Aynı zamanda, iklim değişikliğinin etkilerine karşı karbon yutak bölgeleri olan orman alanlarını, son 20 yılda yapılan çalışmalar neticesinde 20,8 milyon hektardan 23,1 milyon hektara çıkarıldı. 2023 yılında 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşılması hedefleniyor. Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa’da ilk, dünyada 4'üncü sırada yer alıyor.