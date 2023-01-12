Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak

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Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 63 metreye yükselmesiyle birlikte su seviyesinin artışını kontrol edecek 4 adet dipsavak, başarıyla test edildi. Böylece barajdan ilk su tahliyesi gerçekleşmiş oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Mühendislerimizin şaheseri Yusufeli Barajı'nda ilk su tahliyesi gerçekleşti. Dipsavaklarımızın testleri başarıyla sonuçlandı. Su seviyesi 63 metreye, biriken su miktarı 49 milyon metreküpe ulaşan Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak" ifadelerine yer verdi.