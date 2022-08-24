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Bakan Kirişci, Macaristan Tarım Bakanı Nagy ile bir araya geldi

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#Vahit Kirişci#Macaristan#Tarım Ve Orman Bakanı
Bakan Kirişci, Macaristan Tarım Bakanı Nagy ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 18:06

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ile görüştü. Bakan Kirişci, "Ülkelerimiz arasındaki genel ve tarımsal ticaret hacmi yıllar içerisinde stabil seyretmekle birlikte, gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. 2020 yılında toplam ticaret hacmimiz 2 milyar 733 milyon dolarken, 2021 yılında toplam ticaret hacmimizin 3 milyar 44 milyon dolara ulaştığını gözlemliyorum. Tarımın payı ise oldukça düşük seviyede. Tarımsal hacmimizin payı genel içerisinde sadece yüzde 4.7. Karşılıklı çabalarımız ile tarımsal ticaretimizin daha da iyi noktalara gelebileceği inancındayım" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy bugün Uluslararası Arıcılık Kongresi öncesinde İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Macaristan arasındaki tarım ürünlerindeki ticari ilişki ele alındı.

"MACARİSTAN, TÜRKİYE'NİN GERÇEK DOSTUDUR"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin coğrafi yapısının ve bitki örtüsünün arıcılığa son derece uygun olduğunu belirterek "Dünyada bilinen nektarlı bitkilerin 3'te 4'ü ülkemizde bulunmaktadır. Tüm Avrupa kıtasında 12 bin bitki türü varken, ülkemizde yaklaşık 3 nini endemik olmak üzere 10 bin bitki türü bulunmaktadır. FAO verilerine göre, ülkemiz koloni varlığı ve bal üretimi açısından dünyada Çin'den sonra 2. sırada yer almaktadır. Benzer şekilde ülkeniz de hem koloni varlığı hem de bal üretimi olarak Avrupa'nın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkenizdeki gerek biyoçeşitliliğin korunması gerekse de yaban hayata verilen önem, arıcılığın gelişmesi için Macaristan'a büyük avantaj sağlıyor. Sizin daha önceki pek çok konuşmanızdan da aşina olduğum gibi; arılar olmadan dünyada yaşam olamaz ve güçlü bir tarım için de arıcılık sektörüne büyük ihtiyaç duyuyoruz. Macaristan'ı, Türkiye'nin gerçek dostu ve müttefiki olarak görüyoruz. Stratejik ortaklığımızı halkımızın yararına olabilecek her alanda daha da geliştirmeye kararlıyız. Sizlerin de bildiğiniz gibi, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler; tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlık, NATO, AB ve Türk Devletleri Teşkilatı dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda iş birliğimiz çerçevesinde olumlu ilerlemektedir. Başkentte Türk Devletleri Toplantısı'nda gözlerimiz bakanımızı aradı ama oraya katılamadı. Ayrıca, Macaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği de takdirle karşılıyoruz. Bu desteğin Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamasını umuyoruz" dedi.

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Bakan Kirişci, Macaristan Tarım Bakanı Nagy ile bir araya geldi

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"TARIMSAL TİCARETİMİZİN İYİ NOKTALARA GELEBİLECEĞİ İNANCINDAYIM"

Bakan Kirişci "Ekonomik ve ticari ilişkiler iş birliğimizin önemli bir parçasıdır. Ülkelerimiz arasındaki genel ve tarımsal ticaret hacmi yıllar içerisinde stabil seyretmekle birlikte, gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. 2020 yılında toplam ticaret hacmimiz 2 milyar 733 milyon dolarken, 2021 yılında toplam ticaret hacmimizin 3 milyar 44 milyon dolara ulaştığını gözlemliyorum. Tarımın payı ise oldukça düşük seviyede. Tarımsal hacmimizin payı genel içerisinde sadece yüzde 4.7. Karşılıklı çabalarımız ile tarımsal ticaretimizin daha da iyi noktalara gelebileceği inancındayım. Bu bağlamda, yaş ve konserve meyveler ile sebzeler, sert kabuklu meyveler ve kuru meyveler gibi kaliteli ürünlerimizin Macar pazarlarında daha fazla yer alması arzusundayım" diye konuştu.

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Bakan Kirişci, Macaristan Tarım Bakanı Nagy ile bir araya geldi

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#Vahit Kirişci#Macaristan#Tarım Ve Orman Bakanı

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