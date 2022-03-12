Bakan Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’ı ziyaret etti

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Konya Tarım Fuarı ile çeşitli programlara katılmak üzere Konya’ya gelen Bakan Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Bakan Kirişci’yi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Tarıma Engel Yok” projesi kapsamında rehabilitasyon amaçlı tarımsal faaliyetlerde bulunan öğrenciler karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede hayata geçirdikleri tarımsal destekler ve sulama yatırımları ile Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği tarım kooperatiflerinin faaliyetleri hakkında Bakan Kirişci’ye bilgi verdi. Bakan Kirişçi de Konya'nın tarımsal ve hayvansal üretimde Türkiye’de çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Başkan Altay’a Konya tarımının kalkınması için verdiği destekten dolayı teşekkür etti.