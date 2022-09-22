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Bakan Kirişci helikopter enkazında incelemelerde bulundu

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#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanı#Helikopter
Bakan Kirişci helikopter enkazında incelemelerde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 18:09

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2 Rus personelin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazasının yaşandığı bölgeye giderek beraberindekilerle incelemede bulundu.

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Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 Rus personel öldü ve 2’si Türk, 3’ü Rus 5 personelde yaralandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, enkaz alanına giderek incelemelerde bulundu. Bakan Kirişci’ye Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler eşlik etti. En kazdaki incelemelerini tamamlayan Bakan Kirişci, Çardak Havalimanı’ndan Ankara’ya uğurlandı.

Bakan Kirişci helikopter enkazında incelemelerde bulundu

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#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanı#Helikopter

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