Bakan Kirişci helikopter enkazında incelemelerde bulundu

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Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 Rus personel öldü ve 2’si Türk, 3’ü Rus 5 personelde yaralandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, enkaz alanına giderek incelemelerde bulundu. Bakan Kirişci’ye Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler eşlik etti. En kazdaki incelemelerini tamamlayan Bakan Kirişci, Çardak Havalimanı’ndan Ankara’ya uğurlandı.