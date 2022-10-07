Bakan Kirişci duyurdu: Hesaplara aktarılıyor

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Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "91 milyon 433 bin 955 TLlik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Paylaşımda ’Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 45 milyon 159 bin 238 TL.’, ’Uzman Eller Proje Desteği 8 milyon 216 bin 616 TL.’, ’Bireysel Sulama Hibe Destekleri 35 milyon 787 bin 551 TL.’, ’Malak Desteği 2 milyon 270 bin 550 TL.’ olarak duyuruldu.





