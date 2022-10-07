Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kirişci duyurdu: Hesaplara aktarılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Vahit Kirişci#Tarımsal Destek#Ödeme
Bakan Kirişci duyurdu: Hesaplara aktarılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 18:06

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "91 milyon 433 bin 955 TLlik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Paylaşımda ’Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 45 milyon 159 bin 238 TL.’, ’Uzman Eller Proje Desteği 8 milyon 216 bin 616 TL.’, ’Bireysel Sulama Hibe Destekleri 35 milyon 787 bin 551 TL.’, ’Malak Desteği 2 milyon 270 bin 550 TL.’ olarak duyuruldu.



Haberle ilgili daha fazlası:
#Vahit Kirişci#Tarımsal Destek#Ödeme

BAKMADAN GEÇME!

Rusya lideri Putinin 70 yıllık hayatına damga vuran 7 dönüm noktası

Rusya lideri Putin'in 70 yıllık hayatına damga vuran 7 dönüm noktası

#Vladimir Putin
Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Türkiyenin çıkışı sürüyor UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

Türkiye'nin çıkışı sürüyor! UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Rusya lideri Putinin 70 yıllık hayatına damga vuran 7 dönüm noktası

Rusya lideri Putin'in 70 yıllık hayatına damga vuran 7 dönüm noktası

#Vladimir Putin
Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Türkiyenin çıkışı sürüyor UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

Türkiye'nin çıkışı sürüyor! UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

#Türkiye