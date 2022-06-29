Bakan Kirişçi, Devrekani’deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devrekani Belediyesini ziyaret ederek Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile birlikte sel suları neticesinde zarara uğrayan tarım arazilerini inceledi. Başkan Altıkulaç, zarar gören tarım arazileri ile ilgili Bakan Kirişci'ye brifing verdi. Çiftçilerin de sorunlarını dinleyen Bakan Kirişci, Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile birlikte selden zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulundu.