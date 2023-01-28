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Bakan Kirişci açıkladı: 81 ilde tarım projeleri başlıyor

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#Vahit Kirişçi#Tarım#Proje
Bakan Kirişci açıkladı: 81 ilde tarım projeleri başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 22:50

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “81 ilimizde tarım arazilerinin etkin kullanımı ile bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler başlatıyoruz. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizce hazırlanan projelerde toplam proje bedelinin azami yüzde 75’ini hibe olarak vereceğiz” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “81 ilimizde tarım arazilerinin etkin kullanımı ile bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler başlatıyoruz. Proje kapsamında belirlenen yatırım konularında, il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizce hazırlanan projelere, toplam proje bedelinin azami yüzde 75'ini Bakanlığımızca hibe olarak vereceğiz. Proje ile boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerin, tarımsal üretime kazandırılması. İklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi. İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin Üretiminin artırılması. Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya isleme tesislerinin artırılması ve doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen veriminin artırılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kirişci açıkladı: 81 ilde tarım projeleri başlıyor

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#Vahit Kirişçi#Tarım#Proje

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