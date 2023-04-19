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Bakan KasapoÄŸlu'ndan milli cimnastikçilere TOGG jesti

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#Bakan KasapoÄŸlu#TOGG#10. Avrupa Artistik Cimnastik ÅžampiyonasÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 16:49

10. Avrupa Artistik Cimnastik ÅžampiyonasÄ±'ndan dÃ¶nen milli cimnastikÃ§ileri Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±layan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Dr. Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, baÅŸarÄ±lÄ± sporcularÄ± kendi kullandÄ±ÄŸÄ± yerli otomobil TOGG ile evlerine bÄ±raktÄ±. Bakan KasapoÄŸlu, milli sporculara TOGG ile test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ yapma heyecanÄ± da yaÅŸattÄ±.

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GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Dr. Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Antalyaâ€™da dÃ¼zenlenen Avrupa Artistik Cimnastik ÅžampiyonasÄ±'ndan dÃ¶nen TÃ¼rk sporcularÄ± Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±ladÄ±. DÃ¶rt milli sporcuyu kendi kullandÄ±ÄŸÄ± yerli otomobil TOGGâ€™a davet eden Bakan KasapoÄŸlu, daha sonra, milli sporcular Ahmet Ã–nder, Adem Asil, Mehmet Ayberk KoÅŸak ve Kerem Åžener ile birlikte araÃ§la ÅŸehre doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

HavaalanÄ±ndan ayrÄ±lÄ±rken vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸan Bakan KasapoÄŸlu ile vatandaÅŸlar arasÄ±nda sÄ±cak diyaloglar yaÅŸandÄ±.

Yol boyunca Bakan KasapoÄŸlu ile samimi bir sohbet gerÃ§ekleÅŸtiren sporcular, antrenman yaptÄ±klarÄ± HalkapÄ±nar Cimnastik Salonuâ€™ndan da Ã¶vgÃ¼ ile bahsettiler.

Bakan KasapoÄŸluâ€™nun kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§ta sporcular, hem eÄŸlenceli vakit geÃ§irip hem de TOGG ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve temennilerini dile getirdiler.

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BAKAN KASAPOÄžLUâ€™NUN â€™SÃœRMEK Ä°STER MÄ°SÄ°N?â€™ SORUSU, MÄ°LLÄ° SPORCULARI HEYECANLANDIRDI

Bu arada Bakan KasapoÄŸlu, sporculara ehliyetleri olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusunu sorarak, aldÄ±ÄŸÄ± 'evet' cevabÄ± Ã¼zerine direksiyonu sporculara bÄ±raktÄ±.

Milli sporcular, araÃ§tan inmeden Bakan KasapoÄŸlu ile selfie Ã§ekmeyi de ihmal etmediler.

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Bakan KasapoÄŸlundan milli cimnastikÃ§ilere TOGG jesti

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#Bakan KasapoÄŸlu#TOGG#10. Avrupa Artistik Cimnastik ÅžampiyonasÄ±

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