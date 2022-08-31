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Bakan Kasapoğlu'ndan balıkçılara bereketli sezon dileği

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#Mehmet Kasapoğlu#Zonguldak#Balıkçılık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 18:23

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balıkçıların 1 Eylül’de açılacak olan balık sezonu için düzenlediği törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu balıkçılara iyi bir mevsim geçirmelerini diledi.

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110 yaşında vefat eden Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz’ın dünya barış elçisi oğlu Turgut Kaçmaz’ın cenazesi için Kdz Ereğli ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Su Ürünleri Kooperatifi tarafından düzenlenen balık sezonu açılışına katıldı.

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu balıkçılara iyi bir sezon geçirmelerini diledi. Bakan Kasapoglu konuşmasında “Bugün Kdz. Ereğli’de güzel bir gün, bereketli bir gün açık bir hava var. İnşallah sezonda hep gönülde bir olur. Bereketiyle, bol kazancıyla, kolaylığıyla hepimiz için, Kdz. Ereğli’miz için, Zonguldak’ımız için, ülkemiz için hayırlı olur. Ben bu vesileyle tüm buradaki katılımcılara, bu işlere bu uğraşla hayatını kazanan tüm emekçilerimize, esnafımıza bol kazanç, bereketli bir sezon diliyorum" dedi.
Programın yoğun olması nedeniyle konuşmanın ardından balıkçı barınağından ayrılan Kasapoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Kasapoğlu#Zonguldak#Balıkçılık

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