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Bakan Kasapoğlu, İzmir Meyve ve Sebze Hali'ni ziyaret etti

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#Bakan Kasapoğlu#İzmir#Meyve Ve Sebze Hali
Bakan Kasapoğlu, İzmir Meyve ve Sebze Halini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 09:54

Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buca ilçesinde meyve ve sebze haline ziyaret edip, esnafla sohbet etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki programı kapsamında İzmir Meyve ve Sebze Hali'ni ziyaret etti. Kentin birçok noktasına taze meyve ve sebzenin ulaştırıldığı İzmir Meyve ve Sebze Hali'ne gelen Bakan Kasapoğlu, İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Orhan Doğan ve esnaf tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu haldeki esnafın tezgahlarını gezip, ürünlerin nerelerden geldiği hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, İzmir Meyve ve Sebze Halini ziyaret etti

Ayrıca, Bakan Kasapoğlu, hal esnafının sorunlarını dinledi. Bakan Kasapoğlu ziyareti sırasında, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen esnafı kırmayıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Halin ardından İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği'ni de ziyaret eden Kasapoğlu, dernek başkanı Orhan Doğan ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

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#Bakan Kasapoğlu#İzmir#Meyve Ve Sebze Hali

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