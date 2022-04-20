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Bakan Kasapoğlu duyurdu: Elazığ'ın 10 ilçesine spor tesisi yapılacak

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Elazığ#Spor Tesisi
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Elazığın 10 ilçesine spor tesisi yapılacak

Elazığ Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni’nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Elazığ'ı gençlik ve spor alanında parmakla gösterilecek şehirlerden biri haline getirmek hepimizin gurur vesilesi" dedi. Kasapoğlu ayrıca, Elazığ'ın 10 ilçesine spor tesisi kurulacağını duyurdu.

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Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında düzenlenen Elazığ Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni’nde, Elazığ Valisi Ömer Toraman, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "Bugünlerimiz ve yarınlarımız için önemli imzaları atıyoruz. Elazığ'ın sadece bölgenin değil, ülkenin önemli bir spor destinasyonu olması için büyük bir adım atıyoruz. Yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle, kaymakamlıklarımızla ciddi çalışmalarımız var. Katılımcı bir anlayışla, şehrimizin spor alanındaki eksik olan konularını hamdolsun hep birlikte kararlaştırdık. Yeni yatırımları belirledik. Ve bugün bu güzel atmosferde imzalarımızı da birlikte atıyoruz. Gururlu muyuz, gururluyuz hamdolsun. Çünkü Elazığ’ı gençlik ve spor alanında parmakla gösterilecek şehirlerden biri haline getirmek hepimizin gurur vesilesi. Tüm eserlerimizin şimdiden hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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Bakan Kasapoğlu duyurdu: Elazığın 10 ilçesine spor tesisi yapılacak

"MÜCADELEMİZİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Kasapoğlu, "Bugün bu kutlu mücadelemizi karalamaya kalkanların, bu ülkenin gençleri, evlatları için çakılmış bir tane çivisi, örülmüş bir tane tuğlası yok. Hiçbir yaraya merhem olmadıkları gibi ’Neden bu kadar gençlik merkezi yapıyorsunuz? Neden bu kadar tesis yapıyorsunuz?’ diye bizi eleştiriyorlar. Halk için, millet için, hizmet için yapılan eserlerden alelade yapılar olarak bahsediyorlar. Onlar anlamıyor. Onların işi lafügüzaf. Bugün bizlerin Viranşehir’deki, Cudi’deki tenis kortlarına, Yozgat’taki sahalara, Anadolu’da bir uçtan inşa edilmiş havuzlarımıza, pistlerimize, stadyumlarımıza, salonlarımıza baktığınızda her şeyden önce millete olan sevgimizi, sevdamızı görürsünüz" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Elazığın 10 ilçesine spor tesisi yapılacak

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6 SPOR TESİSİNİN BAKIM VE ONARIMI YAPILACAK

Bakan Kasapoğlu, protokol kapsamında Elazığ'da 1 uluslararası gençlik çalışmaları merkezi kompleksi, 1 atletizm pisti, 1 üç poligonlu trap skeet atış alanı, 3 mevcut nizami futbol sahası, 3 250 seyirci kapasiteli spor salonu, 3 spor salonu, 1 gençlik merkezi, 2 kütüphaneli gençlik merkezi, 4 mahalle tipi gençlik merkezi, 39 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 16 basketbol-voleybol sahası, 3 çok amaçlı mini basketbol sahası, 5 mini basketbol sahası, 1 kapalı tenis kortu, 100 basket potası yapımı, 6 spor tesisinin bakım ve onarımının yapılacağını söyledi.

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Elazığ#Spor Tesisi

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