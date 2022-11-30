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Bakan Kasapoğlu: Ankara'da başvuran her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik

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#Ankara#Yurt#Gençlik Ve Spor Bakanı
Bakan Kasapoğlu: Ankarada başvuran her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 16:20

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'de eskiden 180 bin kişi için yurt varken başvuran 100 kişiden 10'u, 15'i ancak yurtlara yerleşiyorken; şimdi 850 bin yurt kapasitesi var. Bu yıl Ankara'da başvuran her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sincan Belediyesi'nce üniversiteye hazırlanan gençler için hazırlanan eğitim modülünün tanıtımı amacıyla Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen programa katıldı. Etkinlikte Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, öğrencilere sağlanan eğitim, sosyal ve sportif imkanların 20 yıl öncesine göre çok daha farklı bir konumda olduğunu belirterek, "Eskiden 70 üniversite varken şimdi 208 üniversite ile Türkiye her bir gencinin üniversiteye erişimini önemseyen, bunun için üreten bir ülke. Türkiye'de eskiden 180 bin kişi için yurt varken, başvuran 100 kişiden 10'u, 15'i ancak yurtlara yerleşiyorken; şimdi 850 bin yurt kapasitesi var. Bu yıl Ankara'da başvuran her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik. Biz gençler için çalışıyoruz. Bu verdiğim rakamlar, istatistikler bunların somut bir şekilde icraata döküldüğünün göstergesi" diye konuştu.

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Bakan Kasapoğlu, daha sonra öğrenciler için hazırlanan eğitim modüllerini verdi.

 

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#Ankara#Yurt#Gençlik Ve Spor Bakanı

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