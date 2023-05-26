Bakan Kasapoğlu: 28 Mayıs'ta sizden rekor bekliyoruz

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim çalışmaları kapsamında Aydın'da il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk ziyaretini Kuşadası'na yapan Bakan Kasapoğlu, burada gençlerle buluştu. Daha sonra Kuşadasında yürüyüş yaparak vatandaşları selamlayan Bakan Kasapoğlu, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi. Daha sonra otobüsle Söke ilçesine geçen Bakan Kasapoğlu, Hükümet Meydanı'nda Sökeli vatandaşlarla sohbet etti. Gençlere milli takım forması, kitap, futbol topu hediye eden Bakan Kasapoğlu, küçük bir çocuğu kucağına alarak sevdi ve fotoğraf çektirdi. Söke ziyareti sırasında Sazlı Mahallesi'nde kahvehaneyi ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, mahalledeki halısahayla ilgili tadilat yapılması yönündeki mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve bürokratlarına gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi.



GERMECİNCİK'TE DAVUL ZURNAYLA KARŞILANDI



Söke ziyareti sonrasında Germencik'e geçen Bakan Kasapoğlu, burada davul zurnayla karşılandı. Davul ve zurna gösterisine alkışlarla eşlik eden Bakan Kasapoğlu, Germencik'te vatandaşlara seslenerek, "Sizle kucaklaşmaya, hasbihal etmeye geldim. Siz de her zamanki gibi samimi ve coşkuyla karşıladınız. Bu coşkuyu 28 Mayıs'ta Germencik olarak sandıklarında aynen böyle patlatacaksınız. Sizi seviyoruz, size inanıyoruz, size güveniyoruz. Rabbim bizi size mahçup etmesin" dedi.

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