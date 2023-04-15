Bakan Karaismailoğlu'ndan Trabzonspor'a Togg ile ziyaret

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletvekili adayı olduğu memleketi Trabzon’da ziyaretlerini sürdürdü. Bakan Karaismailoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Trabzonspor tesislerine yerli otomobil Togg ile gelen Bakan Karaismailoğlu, alkışlarla karşılandı. Karaismaioğlu'nun, sürdüğü Togg'un plakasının 61 TS 1967 olması da dikkati çekti.

Görüşmede, Başkan Doğan, Bakan Karaismailoğlu'na ismine özel hazırlanan formayı hediye etti.

Ziyarette konuşan Bakan Karaismailoğlu, Trabzonspor'un şehrin en iyi markası olduğunu belirterek, "Şampiyonlukları Anadolu’ya taşıması da Trabzonspor’un ruhuna yakışan bir başarıdır. Yine ağırlığını hissettirecektir. Yarın ki maçta da Trabzonspora başarılar diliyoruz" dedi.

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