Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Altılı masa' eleştirisi: Altında başkaları üstünde başkaları var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Karaismailoğlu ardından AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Filyos-Zonguldak arasındaki yol yapım çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bugün Çaycuma’dan girdik batısındayız. Çaycuma, Filyos, Çatalağzı, Kilimli, Zonguldak merkez ve Ereğli'deyiz. Ulaştırma alt yapı yatırımları ulaşım noktasında Türkiye'nin her bir yerinde devam ediyor. Ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi güneyi fark etmiyor. Hakkari'ye ne yapıyorsak Edirne'ye de aynısını yapıyoruz. Zonguldak en değerli illerimizden birisi. Ereğli de en kıymetlilerimizden birisi. Çaycuma Filyos arasında yollarımızı başladılar müteahhitler harıl harıl çalışıyor. Filyos Limanı Sultan Abdülhamid'in 150 yıllık rüyasıydı. Onu da bitirmek başarmak AK Parti hükumetlerine ve Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolara nasip oldu. 150 yıllık bir hayali bitirdik. 125 milyon tonluk yıllık elleçleme kapasitesi olan limanımız sondaj gemilerimize ev sahipliği yapıyor. Zonguldak aynı zamanda hem çıkartılan gazla Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğine çok büyük katkı sağlayacak. Kıymeti daha da artan ilimiz oldu. Yine Filyos-Çatalağzı arasında tüneller viyadükler müthiş çalışmalar var. Zonguldak ve Türkiye bu yatırımları hak ediyor. İnşallah en erken zamanda bitireceğiz. Çatalağzı-Kilimli arasındaki çalışmalar devam eriyor. Zonguldak merkezi yakından ilgilendiren Teoman Duralı hocamızın adına yapılan tüneller tam 4.5 km yolu kısalttı. 35 dakika süren yolu 5 dakikaya indirdi. Zonguldak içine girmeden trafiği rahatlatarak yılların planlamasını bitirmek yine AK Parti kadrolarına nasip oldu. Bugün de Ereğli'deyiz. Ereğli-Devrek yolu bize emanet. Biz o yolu en kısa zamanda bitireceğiz. Bundan da hiçbir endişeniz olmasın. Ereğli Devrek yolunu biz üzerimize aldık. İnşallah 2023 seçimleri öncesi bitirmek için gece gündüz çalışacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Alaplılı kardeşlerimiz de Alaplı-Yığılca yolunu bekliyorlar. Sorunlarını ortadan kaldırdıktan sonra hızlıca ilerleme sağlayacağız" diye konuştu.

"YOLLAR AKARSU GİBİDİR GİTTİĞİ YERE YATIRIM GETİRİR, İSTİHDAM GETİRİR"



Bakan Karaismailoğlu, 20 yıllık süreçte karayolu ağındaki konforun ve kalitenin arttığına dikkat çekerek, yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar olduğunu ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"2002 tarihi Türkiye tarihi içinde yön veren adeta bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan bir tarihtir 2002 yılı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarının hükümete gelmesiyle artık bütün dünyada Türkiye gücünü her alanda hissettirmeye başladı. Artık dünyada Türkiye bu konuda ne diye sorulan bir Türkiye var. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükumetlerinin 20 yıldır uyguladığı uzun planlı master planlı yatırımlar ve tasarlamalar sayesinde oldu. Kolay olmadı. Tam 20 yıl önce ulaştırma adına o kadar yetersiz bir alt yapı vardı ki, bu alt yapıyı en kısa zamanda en kolay ve hızlı şekilde karşılamamız gerekiyordu. O yüzden oturuldu ve çalışıldı. Tam 172 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Sadece ulaştırma alanından bahsediyorum. Bu günkü Türk parasına çevirdiğimizde 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yapıldı. Dile kolay. 2002 yılının ilk yıllarında Türkiye'de 15 bin kilometre yol yapılacak taahhüdü verildiğinde herkes gülüyordu. Siz hayal satıyorsunuz diyordu. Ama hayal bile edilemeyen işler bir bir gerçekleşiyor. Bugün bırakın 28 bin 650 kilometrelik karayolu ağı var. Yatırımlarımızın büyük bir kısmını çok büyük açık olan karayolları yatırımlarına yaptık. Yollar bir akarsu gibidir gittikleri yerlere bereket, hareketlilik getirir sonucunda yatırım getirir, istihdam ve ihracat getirir. Ülkenin büyümesini sağlar. Bugün 225 milyar dolara çıkan ticaret hacmimiz varsa bu kadar güçlü alt yapımız sayesinde oluyor. Bunların dolaylı faydaları var. Üretime, istihdama, tarıma, turizme katkıları var. Bu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80’e varan azalmalar oldu. Yollardaki kalite, konfor ve güvenlik sayesinde oldu. Tam yılda 12 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz."

"HERKES TÜRKİYE'DEN ÇÖZÜM VE CEVAP BEKLİYOR"



Topyekün bir kalkınmanın olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu, 3 gün önce Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatıldığını, önümüzdeki yıl Türksat 6A uydusunun uzaya fırlatılacağını kaydetti. Yaşanan gelişmelerin güçlü büyük Türkiye ve dünyadaki gelişmiş en büyük on ekonomiye sahip ülkenin ayak sesleri olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu yollar sayesinde mesafeler kısaldı. Tam 10 milyar saat tasarruf sağlıyoruz her yıl. Aynı şekilde 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Sanayideki, üretimdeki ve istihdamdaki artış, turizmdeki ve tarımdaki artış artarak devam edecek. Yeterli değil ama hayal edilemeyecek işler bir bir bitiyor. Topyekün bir kalkınma bu. Hakkari'de ne yapılıyorsa Sinop, Mersin'de, Edirne'de de aynı şey yapılıyor. Tabii ki yeterli değil. Biz bu günden 2053 yılının planlamalarına başladık. 2053 yılına kadar her yıl ne yapacağımız ortada. Biz 2023'ü geçtik. 2053'e kadar da tam 198 milyar dolarlık yatırım yaparak karayolundaki bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometreye çıkartacağız. Demiryolu ağımızı 28 bin kilometreye çıkartacağız. Sonucunda yine vatandaşımıza konfor, yaşam kalitesi olarak devam ediyor. Biz üç şey taşıyoruz. Biz insan yük ve veri taşıyoruz. Bunu da hızlı ve güvenli şekilde taşımak zorundayız. Geçenlerde daha üç gün önce Türksat 5B uydusunu uzaya fırlattık. 2021 yılı içerisinde uzaya uydu fırlatan aynı yılda iki uydu fırlatan ender ülkelerden bir tanesi olduk. Bunu 20 yıl öncesinde söyleseydik bize gülerlerdi. Hayal edilen şeyler gerçek oluyor. Şu anda uzayda beş haberleşme uydumuz var. Gözlem uydularımızla birlikte 8 uydumuz var. Önümüzdeki yıl 10 taneye çıkacak. Çünkü uydu üretiyoruz. Türksat 6A uydumuzu da bir dahaki yıl uzaya fırlatacağız. Bunlar haberleşme, iletişimde yayıncılık kalitesi olarak bize dönecek. Güçlü büyük Türkiye ve dünyadaki gelişmiş en büyük on ekonomiye sahip ülkenin ayak sesleri bunlar. O yüzden bütün dünya Türkiye'nin büyüklüğü, gücünü geleceği yeri gördüğü için herkes artık Türkiyesiz bir planlama yapamıyor. Bakın Rusya-Ukrayna savaşında bile artık Türkiye ne der? Herkes Türkiye'den çözüm ve cevap bekliyor. Türkiye de buradaki barışçıl ve diplomasi sürecini büyük bir özveri ile devam ediyor. Türkiye sayesinde bu savaş da en kısa zamanda bitecektir" dedi.

"O MASALARA KİMSE İTİBAR ETMİYOR"

Dünyadaki küresel krizler, fiyat dalgalanmaları ve istikrarsızlığın Türkiye'ye de yansıdığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, muhalefetin altılı masasına da eleştirilerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"2023 seçimlerimiz çok önemli. Bu kadar yatırımlar yapıldı. Hayat kolaylaştı. Tabi ki rahat bir ortam yok. Gelişen ekonomik zorluklar var. İki yıllık Covid-19 salgın sürecinin ertesinden çıktık. İki yıllık süre içerisinde bütün dünyada sistemler çöktü. Üretimler durdu. Ama biz Türkiye olarak büyüme rakamlarını görüyorsunuz. Bütün dünyada ekonomiler küçülürken Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesi oldu. Bu büyüme artarak devam edecek. Güçlü alt yapı üzerinde devam edecek. Dünyadaki krizler, küresel krizler fiyat dalgalanması ve istikrarsızlık Türkiye'ye de yansıyor. Onların sonuçlarını da görüyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntı, sorun ve ihtiyaçlarını da görüyoruz. İnşallah onların çözüm yolunda da hummalı çalışmamız var. Kimsenin endişesi olmasın. Bunları çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki hükümetlerdir. Çünkü başka çözüm bulacak kimse yoktur. Görüyorsunuz bazı masalar kuruluyor, kalkıyor. Yiyip-içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. Altılı masa diyorlar, altında başkaları üstünde başkaları var. O masalarda milletin derdi yok, o masalarda onların ikballeri, gelecekleri ve keyifleri var. O masalara kimse itibar etmiyor. Vatandaşımız da o masalara itibar etmiyor. Eğer bir sorun varsa onu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerdir. Vatandaşımız milletimiz de bunu çok iyi biliyor. Bizler de dava arkadaşları olarak bunları vatandaşımıza, milletimize gece gündüz anlatacağız. Vatandaşımızın gönlüne gireceğiz. Çalmadık kapı bırakmayacağız. İnşallah 2023 seçimlerini de güçlü bir şekilde atlattıktan sonra güçlü büyük Türkiye dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip bir ülke olacağız. İşimiz çok hiç ihmale gelmeyecek işler. Çok işler yapıldı, çok güçlüyüz gururluyuz ama emniyeti elimizden bırakmamamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Vatandaşımızın kafalarındaki kuşkuları ortadan kaldırmamız lazım. Teşkilatımız vücudun kılcal damarı gibidir. Kılcal damarlar çalışmazsa vücut çalışmaz. En alt kademedeki arkadaşlar gibi çalışmak zorundayım ve çalışacağım. İnşallah bu zorlukları bu seçimleri hepsini üstünden atacağız. Amaç burada vatandır. Vatanımızın selametidir. O yüzden hepimiz bu vatan uğruna, vatanın gelişmesi, milletimizin yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. İnşallah 2023 seçimlerini de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükumetleriyle bugüne kadar hayal bile edilemeyen şeyler yapmışsa bundan sonra büyük ve güçlü Türkiye olarak bütün dünyaya varlığımızı devam ettireceğiz."



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.