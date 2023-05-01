Bakan Karaismailoğlu: Ya 6'lı Masa'ya bir sekreter seçeceğiz ya bu aziz millete bir lider seçeceğiz

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AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon’da yapılması planlanan 43,8 kilometrelik Güney Çevre Yolu için temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, “Sözümüzde durduk. Bizler, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Milletimizin bizi iktidara taşıdığı günden bu yana hükümet olarak, emekçilerimizin ve tüm çalışan kesimin yanında olduk. AK Parti hükümetleri olarak, emekçilerimizin sorunlarını kendi meselemiz olarak gördük, sahiplendik. Aynı güçle sahiplenmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin bayramını da canı gönülden kutluyorum” dedi.

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‘BİZİM ENERJİMİZ ASLA BİTMEZ’

Projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, Güney Çevre Yolu’na ilişkin şunları söyledi:

“Hamdolsun dev projeleri bir bir tamamlayarak milletimize sunuyor, yenilerine başlıyoruz. Milletimizin bu heyecanı, coşkusu, desteği oldukça bizim enerjimiz asla bitmez. Yorulmadan, doğru adımlarla Türkiye yüzyılına hep birlikte yürürüz. Doğu Karadeniz’in en büyük kenti konumundaki Trabzon’umuzun şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek için projelendirdiğimiz Güney Çevre Yolu toplam 43,8 kilometre uzunluğunda. 31 metre genişliğinde, 2x3 şeritli, bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Güney Çevre Yolu, Trabzon şehir merkezini güneyden çevreleyecek şekilde, Çarşıbaşı-Akçaabat Devlet Yolu Ayrımı ile Yomra-Arsin Devlet Yolu ayrımı arasında hayata geçecek. Üç kısım halinde inşa edeceğimiz çevre yolunun ilk aşamada 16,5 kilometre uzunluğundaki 1’inci etabında yapım çalışmalarına başlıyoruz. Özetle, Güney Çevre Yolu’nun 36 kilometresi 15 tünelle, 2 kilometresi ise 14 viyadükle geçilecek. Proje sayesinde; Karadeniz Sahil Yolu’nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılacak. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek, sahil kesimindeki yoğunluğu ortadan kalkacak”

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‘İFTİRA SİYASETLERİNDEN VAZGEÇMİYORLAR’

Projeye ilişkin iftira atıldığını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Biz eser ve hizmet siyaseti yaparken birileri de yalan ve iftira siyasetlerine devam ediyor. Güney Çevre Yolu projemizle ilgili yine malum çevreler ve muhalefet eliyle ‘çamur at izi kalır’ formülü işletilmeye başladılar. İftira siyasetlerinden vazgeçmiyorlar. Bakın, siyaset ve hizmet yarışında eleştiri, tenkit önemlidir. Bu nedenle muhalefet partileri, ülkelerin gelişimi için son derece kıymetli bir işleve sahiptirler. Ancak burada, nezaket ve ahlak dışında aşılmaması zorunlu görülen önemli kural da milli menfaatlerimizdir. Ama maalesef yıllardır tecrübe ediyoruz ki; muhalefet ve kendilerini onların ‘taşeronu’ olarak konumlamış bazı medya organları; ülkemizin, milletimizin çıkarlarını bir kenara bırakmış, bu yolda ürettiğimiz proje ve hizmetleri yalan, iftira ve karalamayla itibarsızlaştırmaya maalesef soyunmuş durumdalar.”

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‘BİZ ÜLKEMİZE UMUT OLDUK’

Muhalefet partilerine tepki gösteren Karaismailoğlu, “Vatanımızın ve milletimizin menfaatine olan bütün işleri görmeye bile tahammül edemeyen bir zihniyet var karşımızda. Ama unuttukları bir şey var ki; 21 yıldır milletiyle güç birliği yapan AK Parti’mizin icraatları bu yalanlara en güzel cevaptır. AK Parti’nin icraatları da milletine hizmetleri de bitmez. Biz ülkemize umut olduk; milletimizin de bize güveni hiç bitmez. Sizler CHP'li bir belediyenin vatandaşına, halkına yaptığı bir hizmetle gündeme geldiğini hiç gördünüz mü? Hayır. Taş üstüne taş koyduklarını gördünüz mü? Elbette hayır. Muhalefetin ‘çamur at izi kalsın’ yaklaşımıyla uzun süredir yürüttükleri karalama kampanyaları, bizi bugüne kadar değil durdurmak, yavaşlatamadı bile. Bundan sonra da amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar; istihdamın, üretimin, ulaşımın, ticaretin önünü kesmelerine ve en önemlisi gençlerimizin geleceğini karartmalarına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

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‘BİZİM İÇİN DURMAK YOK’

14 Mayıs seçimlere ilişkin mesajlar veren Bakan Karaismailoğlu, “Bu ülkenin dününü beraber inşa etmiştik, yarınını da birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da, en hızlı ve en doğru biçimde sürdüreceğiz. Bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da vurguladığı gibi ‘Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam’ diyeceğiz. 14 Mayıs’ta ya 6'lı Masa'ya bir sekreter seçeceğiz ya bu aziz millete bir lider seçeceğiz. Ya teröristlerin desteklediğini seçeceğiz ya teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz. Ya AB’den aferin almayı marifet sayanları seçeceğiz ya da bu milletin duasını ve alkışını almayı en büyük paye gören Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını seçeceğiz. Ya çağdaş manda kurumu IMF’den talimat alanları seçeceğiz ya da tam bağımsız Türkiye diyenleri seçeceğiz. Ya Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi nice dev eserleri engellemeye çalışanları seçeceğiz ya da dünyayı Türkiye’ye bağlayan eser fırtınası estiren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz. Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam. O zaman bağımsızlığımız, kalkınmamız ve aydınlık geleceğimiz için Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz. Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam. O zaman, bağımsızlığımız için, kalkınmamız için, aydınlık geleceğimiz için Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz. Böylece eser ve hizmet fırtınasına devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından beraberindeki katılımcılarla dualarla butona basarak projenin temelini attı.