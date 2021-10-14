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Bakan Karaismailoğlu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu#Macaristan
Bakan Karaismailoğlu, Macaristanda ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi ve Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ziyaret etti.

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Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı'na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Karaismailoğlu'nun ziyaretlerine Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay eşlik etti.

GÜL BABA

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etmişti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katılmıştı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

ABDURRAHMAN ABDİ PAŞA

17. yüzyılda yaşayan Abdurrahman Abdi Paşa, Bağdat, Mısır, Bosna, Halep ve Budin valiliklerinde görev yapmıştı.

Budin valisiyken 1686'da Haçlı ordusunun kuşatmasına karşı koyan Abdi Paşa, 3,5 ay süren kuşatma sırasında Haçlı ordularını 18 kez püskürtmüştü. Ali Paşa, 2 Eylül 1686'da Haçlı ordularına karşı askerleriyle savaşırken 70 yaşında hayatı kaybetmişti.

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu#Macaristan

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