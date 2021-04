Bakan Karaismailoğlu: 'Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde sayılı ülkeler arasında yerimizi alacağız'

Karaismailoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Karayolları 71. Bölge Müdürleri Toplantısı'nın kapanış programında yaptığı konuşmada, 25 yıldır bu sektörde bulunduğunu ve bir yıldır da bakan olarak görev yaptığını söyledi.

Göreve geldiğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçak ve tren ulaşımlarının kapandığını aktaran Karaismailoğlu, salgın tedbirleri kapsamında ulaşım yollarının açıldığını ve yatırımlara devam edildiğini belirtti.

18 yıl önce ulaşımda Türkiye'de başlayan yeni ulaşım ve iletişim çağının yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ulaşım ve haberleşme sektörleri başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak 2053 ve 2071'e uzanan yolculukta önemli bir rol üstlenecek." dedi.

İnsan, yük ve data ulaştırmada, yarını tasarlayacaklarını ve buna uygun hedefler koyacaklarını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'yi dünyanın en büyük ve önemli ticari koridorlarının hakimi yaparken, coğrafi açıdan kalkınmada eşitliğe destek vermek hedefiyle çalışacaklarını bildirdi.

Ulaşım ve haberleşmenin Türkiye'de kalkınmanın en temel dayanağı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık. Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım meblağı 1 trilyon 555 milyon liraya ulaşılacak. 1 milyar 86 milyon liralık bütçemizin yaklaşık 548 milyar lirası yani yarısından fazlası biten projelere harcandı. Devam eden projelerimize ise 295 milyar liralık bir bütçe ayırdık."

Ulaştırma ve haberleşmede farklı modlara yapılan yatırımlar arasında en yüksek meblağı karayollarına yatırdıklarını aktaran Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana kara yollarına 105,1 milyar dolar, demir yollarına 31,9 milyar dolar, hava yollarına 15,1 milyar dolar, deniz yollarına 1,9 milyar dolar ve haberleşmeye de 15,2 milyar dolar yatırdıklarını belirtti.

5G'YE HIZLI GEÇİŞ SÜRECİ

Türkiye'yi haberleşme ve iletişim yetkinlikleri açısından da yeni bir çağa hazırladıklarını anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilişim teknolojilerinde çığır açacak 5G'ye hızlı bir şekilde geçiş yapabilmek, en önemli gündem maddelerimizden. Tüm bilişim, iletişim ve haberleşme alanındaki büyük yatırımlarda olduğu gibi 5G'de de yerli sanayicimizin süreçlere aktif olarak katılımını sağlıyoruz. Zira, temel ilkemiz, önemli oranda yerli ve milli imkanlarla bu geçişi sağlamak. 5G projesinde önemli görevler üstlenen 10 firmamızla bir araya gelerek uyumlu bir iş modeli belirledik. Bu amaçla geliştirdiğimiz, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'ne TÜBİTAK da destek veriyor."

Türksat 5A haberleşme uydusunu, bu yılın başında yörüngesine fırlattıklarını anımsatan Karaismailoğlu, sırada Türksat 5B haberleşme uydusu bulunduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, "Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara'da başarı ile yürütüyoruz. Uzay ve haberleşme çalışmaları gelecekte daha büyük bir hızla ilerleyecek. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın ve ilgili kuruluşların hükümetin toplam bütçesinden yüzde 31'le en büyük payı aldığını söyledi.

Yatırımların gelişmiş bir ülke olmaya yönelik planların bir parçası olduğunu belirten Karaismailoğlu, toplam yatırım miktarı içinde yapmayı planladıkları önemli işlerin yüzde 51'ini tamamladıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, 2021-2023 döneminin yatırımlara hız verecekleri yıllar olacağını bildirdi.

BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 28 BİN 200 KİLOMETREYE ULAŞTI

Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı iddialı işlerle Türkiye'nin gelecek vizyonunu en doğru şekilde anlamış, fedakarlık, titizlik ve uzmanlıkla dünya ölçeğinde projeleri hayata geçirdiğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'yi dünyanın lojistik süper gücü haline getirecek bu çalışmalarla bugün uluslararası kara yolu koridorlarının 13 bin kilometrelik kısmı ülkemizden geçmektedir. 2003 yılından bugüne bölünmüş yol ağımız yüzde 520 artmış, toplam 28 bin 200 kilometreye ulaşmıştır. 68 bin 429 kilometreye ulaşan kara yolları ağımızda ortalama seyahat hızı da 88 kilometreye ulaşmıştır. Bu kazanımlar sanayimizi, ihracatımızı, turizmimizi ateşlemiştir. Geçmişte kara yollarımızda yaşanan ölümlü kazalardan milletçe çok çektik. Her bayram adeta yollarımız can pazarına dönüşürdü. Taşıt hareketliliği yüzde 160 artarken bugün bu can kaybımız emniyetli hale gelen yollarımız sayesinde yüzde 79 azalmıştır."

"İSTANBUL, DÜNYA TİCARETİNİN ODAK ŞEHRİ OLACAK"

Türkiye'nin İngiltere'den Çin'e uzanan orta koridorun da büyümesi ile dünya ticaretinin en önemli kavşak noktası olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada artan yük trafiği ve bunun deniz yolu ile taşınması, ülkelerin yüklerini Karadeniz'e indirip Boğazlar'dan Güney'e ve Orta Koridor'a aktarma çabaları, Karadeniz ve Hazar'daki enerji hareketliliği ve Karadeniz ile Ege kıyılarında yapılan liman yatırımları bizlere şunu gösteriyor, Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan Marmara Bölgesi ve İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri olacak ve Boğazlar'dan geçen yük miktarı her yıl artacak. Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi, limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray ve büyüyen endüstrisi ile Avrasya'nın merkezi olacak. İstanbul kuzeyi ise Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, ticari limanları, Kuzey Marmara Otoyolu ile demir yolu bağlantıları ve lojistik üsleriyle dünyanın en önemli lojistik merkezi haline gelecek."

Dünya ticaretinin kavşak noktası olacak Marmara Bölgesini çepeçevre saran çok modlu ulaşım ağını tamamlama noktasına geldiklerini aktaran Karaismailoğlu, Marmara Otoyol Ringi ile etkileşim halinde olan, sanayi ve ticaretin yüzde 65'inin gerçekleştiği, nüfusun yüzde 37'sini barındıran 9 ili birbirine bağlayacağını belirtti.

Yolların, kalkınmanın, ilerlemenin, üretim, istihdam, ticaret, kültür ve medeniyetin önemli ölçütlerinden olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Günlük kısır tartışmalardan, dedikodu, ihmal ve suiistimallerden, yapıcı olmayan, yıkıcı üslupsuz eleştirilerden uzak, inançla, azimle, gayretle, millet ve memleket sevdası ile yolumuza, işimize ve aşımıza dört elle sarılacağız." diye konuştu.

