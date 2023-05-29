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Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni 1 milyon 140 bin kişi ziyaret etti

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#Adil Karaismailoğlu#Çamlıca Kulesi#Çamlıca
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesini 1 milyon 140 bin kişi ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 13:57

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni 2 yılda 1 milyon 140 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

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Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çamlıca Kulesi'nin 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatarak, kulenin açıldığı günden bu yana toplam 1 milyon 140 bin ziyaretçi ağırladığını kaydetti. Günlük en yüksek ziyaretçi sayısına ise 11 Temmuz 2022'de 9 bin 720 kişiyle ulaşıldığını belirten Karaismailoğlu, "369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, İstanbul'un yeni silüeti ve gözde sosyal alanı olmanın gururunu yaşıyor. Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 antenin kaldırılması ve yerine yapılan bu simgesel yapının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo kanalı birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları birbirine karışmadan yayın yapmayı başardık. Ayrıca 17 TV kanalının da tek vericiden yüksek kaliteli yayın yapmasına da olanak sağlıyor" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesini 1 milyon 140 bin kişi ziyaret etti

'İSTANBUL'UN DEĞERİNE DEĞER KATTIK'

Yayıncılık alanında da sunduğu sayısız katkı ve çevre dostu tasarımı ile dünya standartlarını aştıklarını aktaran Karaismailoğlu, sosyal alanları, seyir terasları, interaktif aktivite alanları, restoranı, kafeteryasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Çamlıca Kulesi'nin turizm merkezi olduğunu kaydetti. Yaptıkları yatırımlarla dünyanın gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul'un değerine değer kattıklarını belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'nin 2'nci Yüzyılında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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#Adil Karaismailoğlu#Çamlıca Kulesi#Çamlıca

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