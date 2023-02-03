Bakan Karaismailoğlu: Atatürk Havalimanı'nı tekrardan işletmek vizyonsuzların işidir

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul programları kapsamında sabah saatlerinde Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sahibine hediye verdi ve ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu akşam MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma ve Altyapı Vizyonu' programına katıldı. Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Ardından MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı konuştu. Asmalı'nın ardından Bakan Adil Karaismailoğlu kürsüye geldi. Bakan son 20 yılda hayata geçirilen projeleri anlattı.

"ULAŞTIRMA BAKANLIĞIMIZIN 2053 ULAŞTIRMA MASTER PLANI'NDA KOPYALANMIŞ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı'nın önümüzdeki 100 yılın ihtiyacını karşılayacağını belirterek "Burası 75 milyon metrekarelik hiç kullanılmayacak bir alandı. Devletimizin yapmış olduğu planlamalar sonucunda tam 10 milyar Euro'luk bir yatırım. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan, işletmeci geldi burayı yaptı ve işletmeye başladı. Tam 25 yıl burayı işletecek ve 25 yıl içerisinde tam 26 milyon Euro devletimize kira ödeyecek. Burada garanti edilen yolcu sayısını ilk yıl karşıladığı içinde ayrıca bu kiranın dışında 24 milyon Euro da devletimize gelir kazandıran bir proje haline dönüştü. Bu 6+1 dediğimiz masalar güya bir vizyon belgesi açıkladılar. Bu vizyon belgesi değil vizyon kapatmak ve hiçbir şey yapmamak üzerine olan bir belge. Kendileri de ne olduğunu bilmiyor. Maddelerin çoğu 'Ulaştırma Bakanlığımızın 2053 Ulaştırma Master Planı'nda kopyalanmış. Atatürk Havalimanı'nı hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Nüfusun ve hareketliliğin tam ortasında kalmış İstanbul'u kilitler bir pozisyona gelmiş bir havalimanıydı. Biz inişe geçmek için saatlerce Marmara Denizi'nde uçakların dolaştığı günleri unutmadık. Bakın Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra E-5'te trafik yüzde 40 azalmıştır. Ayrıca bakın Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Yeşilköy gibi yoğun bir yerde uçakların salgıladığı emisyonun insanların kafasına yağdığını biliyoruz. Bu kadar kapasitesi büyük bir havalimanı yaptık. Bu kadar işletme performansı yüksek bir havalimanı yaptık. Böyle bir havalimanı varken bu kadar yakın bir mesafede başka bir havalimanı işletmek ancak böyle vizyonsuzların işidir. Türkiye bu yatırımlarla önünü açmıştır" dedi.

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"GAYRETTEPE HATTINI NİSAN AYINDA AÇACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Çok kısa süre önce Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu açtık. 34 kilometre uzunluğunda dünyanın en önemli metro altyapı projelerinden bir tanesi. Dünyada en kaliteli metro nerede yapıldı diye bakmaya gerek yok. Bizim yaptığımız metroya gidebilirsiniz. Ayrıca buradaki metro vagonları biz Türkiye'de yüzde 60 yerlilikle üretiyoruz. Bugün 34 kilometresini açtık inşallah yıl sonuna geldiğimizde 69 kilometreye ulaşacak. Bu Marmaray gibi İstanbul'u taşıyan omurga hat haline gelecek. İnşallah nisan ayı itibariyle de bunun 3,5 kilometre Gayrettepe uzantısını da bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Medeniyetlerin kesiştiği, kültürlerin ve milletlerin buluştuğu ve kadim ve modern ticaret yollarının kavşağı olan Türkiye'nin jeopolitik konumu bu coğrafyada ulaşımın her türünü stratejik hale getiriyor. Eğitimden turizme, sanayiden ticarete, kültürden spora her alanda hamleler yapmanız ve kalkınmanız için uzun ince yolları kısaltmanız, kısacası insanları ve ürünleri emniyetle ulaştırmanız gerekiyor. Son yirmi yılda icra edilen ulaştırma ve altyapı politikası ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olmasında başat faktörlerden birisi olmuştur" diye konuştu.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul / Bakırköy -