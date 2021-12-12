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Bakan Karaismailoğlu: 3.767 kilometre daha otoyol yapacağız

#Adil Karaismailoğlu#Otoyol#Demiryolu
Bakan Karaismailoğlu: 3.767 kilometre daha otoyol yapacağız

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2022 bütçesi ile ilgili olarak milletvekillerine bilgi verdi. Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, Yap-İşlet-Devret modeliyle otoyol projelerine devam edeceklerini belirterek, "2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı

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Bakan Karaismailoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz. Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton. Yap-İşlet-Devret modeliyle,  2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 5B BİZİ BİR ÜST LİGE ÇIKARACAK

Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5B'nin uydu filosunun en güçlüsü olacağını belirterek, "TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 6:58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak" dedi.

 

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#Adil Karaismailoğlu#Otoyol#Demiryolu

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