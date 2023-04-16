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Bakan Karaismailoğlu: 2023 seçimleri bir beka meselesi

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#TRABZON#Bakan Karaismailoğlu#Secim2023
Bakan Karaismailoğlu: 2023 seçimleri bir beka meselesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 16:04

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023 seçimleri bir beka meselesi. Önemli bir seçim" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'den milletvekili adayı olduğu memleketi Trabzon’da, Cumhur ittifakı ortaklarını ziyaret etti. MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, BBP Trabzon İl Başkanı Mehmet Aydın ve Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat ile görüşen Karaismailoğlu, basına kapalı ziyaretlerde seçim süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin geleceği için önemli bir tarih olduğunu belirterek, bunun bir vatan millet seçimi olduğunu aktardı. Karaismailoğlu, "2023 seçimleri bir beka meselesi. Önemli bir seçim. Bu kutlu süreçte Cumhur İtifakı olarak birlikte emin adımlarla yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz" dedi.

Karaismailoğlu, Trabzonspor- Beşiktaş maçı öncesinde TS Clup'ı ziyaret edip, buradan alışveriş yaptı.

 

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#TRABZON#Bakan Karaismailoğlu#Secim2023

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