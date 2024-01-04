Bakan Kacır: MareNostrum 5, ülkemize dünya çapında yeni kapılar açacak

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Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından süper bilgisayar MareNostrum 5'e ilişkin açıklama yaptı.

Kacır, bilim ve teknolojide kritik bir iş birliğine daha katıldıklarını kaydederek, "Barselona Süper Bilgisayar Merkezi bünyesinde, orta ve yüksek segmentte yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer güçte ve toplam 314 petaflop performansa sahip olan MareNostrum 5'in açılışı, İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sánchez'in de katılımıyla gerçekleşti. Dünya sıralamasında 8'inci sıraya yerleşen bu süper bilgisayar, yapay zekadan iklim değişikliğine, yenilenebilir enerjiden sağlık bilimlerine kadar geniş bir alanda bilim insanlarımıza ve endüstrimize hizmet edecek. Türkiye olarak EuroHPC Ortak Girişimine katılımımız sayesinde, Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) ulusal süper bilgisayar hizmetine ek olarak dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından biriyle doğrudan çalışma ayrıcalığına sahibiz. Şubat 2024'te genel kullanıma açılacak olan bu sistem, bilim ve teknoloji alanında ülkemize dünya çapında yeni kapılar açacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.