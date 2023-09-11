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Bakan Kacır, Güney Kore’de küresel markaların yöneticileri ile buluştu

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#Bakan Kacır#Samsung#Hyundai
Bakan Kacır, Güney Kore’de küresel markaların yöneticileri ile buluştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 20:01

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore’de Hyundai, LG Electronics ve Samsung’un yöneticileri ile görüştü.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güney Kore’de Hyundai, LG Electronics ve Samsung yöneticileriyle Türkiye’ye yatırım fırsatları üzerine toplantılar yaptık. Güçlü sanayi altyapısı, ihracat potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye, yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımları için doğru adres. Siyasi ve ekonomik istikrar, küresel markaların Türkiye’ye yatırım ilgisini artırıyor. Yüksek teknoloji üretim ve ihracatımızı artırmak adına uluslararası yatırımları ülkemize daha güçlü şekilde çekmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Bakan Kacır#Samsung#Hyundai

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