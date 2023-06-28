Bakan Kacır, fabrika işçileri ile bayramlaştı

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Bakan Kacır, İstanbul Pendik'teki cam fabrikası ile Kocaeli Dilovası'ndaki demir çelik fabrikasını ziyaret etti. Kacır'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya eşlik etti. Kacır, tesislerdeki yetkililerden bilgi aldı. Bayramda alın teri dökmeye devam eden çalışanlar ile bir araya gelmek istediklerini belirten Bakan Kacır, "Emekçilerimizin bayramını tebrik etmek istedik. Bir cam eşya üreticimize ve bir de demir çelik üretim tesisimize ziyarette bulunmuş olduk. Türkiye'miz her iki sektörde de dünyanın önde gelen üreticilerinden" dedi.

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Bakan Kacır, Türkiye'nin düz cam üretiminde Avrupa'nın birincisi, dünyanın beşincisi olduğunu söyleyerek, "Demir çelikte de Avrupa'nın en büyük birinci ya da ikinci üreticisi oluyoruz. Yine dünyanın en büyük yedinci üreticisi konumundayız. Tabii bu sektör özellikle karbon emisyonlarının azaltılmasında da büyük bir dönüşüm içerisinde" ifadelerini kullandı.

'EMEKÇİLERİMİZİN DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Kacır, demir çelik tesislerinin nitelikli çelik üretimi konusunda son yıllarda yatırımlarını hızlandırdığına dikkat çekerek, "Biz, bütün bu süreçlerde yatırımcılarımızın yanında olmaya, alın teri döken emekçilerimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Rabbimden tüm emekçilerimize, tüm çalışanlarımıza, tüm girişimcilerimize ve aziz milletimize nice güzel bayramlar yaşatmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kacır, işçilerin bayramını tebrik ederek, onlara baklava ikram etti.