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Bakan Kacır açıkladı... "Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı"

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#TOGG#TOGG Üretim#Mehmet Fatih Kacır
Bakan Kacır açıkladı... Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 01:04

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg üretim ve teknoloji kampüsünde incelemede bulundu. Sosyal medya hesabından ziyaretin detaylarını paylaşan Bakan Kacır, "Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yılsonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını bildirdi. 2023 yılı sonunda 28 bin Togg T10X üretimi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Kacır, "Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, temmuz ayının toplamını geçti. Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yılsonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor" açıklamasında bulundu. 

Bakan Kacır açıkladı... Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı

Bakan Kacır açıkladı... Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı

Bakan Kacır açıkladı... Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı

Bakan Kacır açıkladı... Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı

 

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#TOGG#TOGG Üretim#Mehmet Fatih Kacır

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