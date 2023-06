Bakan Işıkhan'dan petrol açıklaması: Mardin'de çalışmalar hızlanmış durumda

Haberin Devamı

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndaki karşılamanın ardından, valiliği ziyaret etti. Vali Mahmut Demirtaş ile makamında görüşen Işıkhan, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Bakan Işıkhan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, kentte yakın ilgi ve sıcak bir şekilde karşılandığını belirterek, Bana, baba ocağıma, evime geldiğimi hissettirdiğiniz için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık görevimde ilk il ziyaretlerimden birini memleketim olan Mardin’e gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyim. Şehrimiz, insanlık tarihi kadar eski bir coğrafyanın merkezinde yer alıyor. Mardin ülkemizin en özel illerinden birisidir. Mardin, birçok medeniyete, birçok insana ev sahipliği yapmış, onları bağrına basmış toprakların adıdır. Mardin kadim bir şehirdir. Buradaki çok kültürlü doku, milli birliğimizin ne kadar güçlü bir temele sahip olduğunu çok açık şekilde ortaya koyuyor. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Mardin kardeşliğin şehridir, Mardin farklılıkların zenginliğe dönüştüğü yerdir. Bu yönüyle Mardin, bilimin ve irfanın merkezidir. Mardin milletimize hizmet sevdamızda her zaman yanımızda yer aldı, özünü, aslını, kimliğini hiçbir zaman unutmadı. Biz de devlet olarak ülkemizin her bir ilini büyütürken şehrimize olan vefa borcumuzu da unutmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek ve ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırmak için yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi.



YENİ ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 34 ARTIŞ İLE NET 11 BİN 402 LİRAYA ÇIKARDIK



Asgari ücretin yüzde 34 zam ile 11 bin 402 liraya yükseldiğini ifade eden Bakan Işıkhan, Hem çalışanlarımızı koruyacak iyileştirmeler yaptık hem de çalışma hayatımızın temel birçok sorununu çözdük. Çalışma barışını, yatırım, üretim, istihdam hedeflerimiz çerçevesinde sağlamanın gayreti içerisinde olduk. Geçtiğimiz hafta yeni asgari ücret miktarımızı açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun uzlaşmasıyla yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 liraya çıkardık. 2022 yılı ikinci yarısına göre yüzde 107 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. 2002’den 2023’e, nominal olarak 61 kat, reel olarak ise yaklaşık yüzde 312 artış sağlamış olduk. 400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bir kez de buradan tüm milletimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Enflasyon oranının oldukça üzerinde bir refah payıyla, emeği, enflasyona ezdirmeme kararlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk diye konuştu.



MARDİN’DE PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLANMIŞ DURUMDA



Mardin’de doğal gaz altyapısının Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerini kapsayacak şekilde gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, Bu anlayışla bütün illerimizi, her alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz. Özellikle sosyal güvenlik en önemli meselemizdi. Sosyal güvenlik sistemimizi iyileştirerek yapısal bir reformla tek şemsiye altında nüfusumuzun yüzde 99’unu kapsayacak bir hale getirdik. Hükümetimizin millete hizmet anlayışıyla tüm illerimizde olduğu gibi Mardin'de de çok önemli, sosyal ve ekonomik reformlar gerçekleştirdik. Türkiye’yi nereden nereye getirdiğimizi en iyi Mardin bilir. Bu değişimin en yakın şahitleri sizlersiniz. Mardin’in son 21 yılda geçirdiği değişim ve dönüşüm bunun en net göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği halihazırdaki petrol arama çalışmalarımız Mardin’de de hızlanmış durumda. Hükümetimizin göreve geldiği 2002’den bugüne kadar ilimize gerçekleştirilen yatırım miktarı 96 milyar lirayı aşmış durumda. Bu miktarın yaklaşık 4 milyar lirası çalışma hayatına yönelik Bakanlığımız eliyle yaptığımız yatırımlardır. Sosyal devlet güçlü millet anlayışıyla, şehrimizin aktif sigortalı sayısını 46 binden, yaklaşık 190 bine çıkararak 20 yılda yüzde 305 artış gerçekleştirdik. Sadece geçtiğimiz yıl 5 bin 585 kişiyi işe yerleştirdik. Mardinli kardeşlerimizin çalışma hayatı ve istihdamda nitelik kazanarak daha kolay yer edinebilmesi için düzenlediğimiz Aktif İşgücü Programlarından, 2002den bugüne 42 bini aşkın vatandaşımız yararlandı. İlimizde 2002 yılından bugüne kadar yaklaşık 9 bini aşkın işyerine, 3,2 milyar TL’yi aşkın istihdam teşvik ödemesi yaptık dedi.



BUGÜNKÜ TÜRKİYEDE 21 YILLIK ALIN TERİ VE EMEK VAR



Bugünkü Türkiye’nin harcında, hükümetin 21 yıllık alın teri ve emeğinin olduğunu dile getiren Işıkhan, Hiç kuşkusuz bugünkü Türkiye'nin harcında hükümetimizin 21 yıllık alın teri ve emeği var.Bunda milletimizin desteği, dünyada yüreği bizlerle atan milyonlarca insanın duaları var. Ülkemizi Türkiye Yüzyılına hazırlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, şehir şehir, ilçe ilçe büyümeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bölgemizin bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. İnşallah Mardin başta olmak üzere tüm illerimizi, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize zarar veren ne kadar terör örgütü varsa hepsinden bir bir temizleyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuruna, istikbaline göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz. Bayrağımıza, vatanımıza ve kardeşliğimize zarar veren herkesle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizi bugünlere getiren, kardeşliğimiz ve birliğimizin gücüdür. Ayrıca yapacağımız çeşitli ziyaret ve istişarelerle ilimizin ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgiler alacağız, çözümler üzerinde konuşacağız. Amacımız, Mardin için daha fazla hizmet, daha fazla yatırım. Her ne kadar görev değişimi olsa da devlette süreklilik esastır. Bugüne kadar hizmetlerde bulunmuş tüm bakanlarımızın emeklerinin üzerine yenilerini ekleyerek devraldığımız bayrağı çok daha yukarılara taşımak için çaba göstereceğiz. Sosyal refaha ve sosyal huzura katkı sağlayacak her işte biz Mardin'in yanında olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte kazanmak, sosyal ve ekonomik kalkınmamızın nimetlerinden hep birlikte istifade etmek istiyoruz. İşçisi, emekçisi, işvereniyle, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, çocuğuyla istikbalimizi daha güzel günlere, bayrağımızı daha yükseğe birlikte taşıyacağız diye konuştu.