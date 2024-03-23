Bakan Işıkhan: Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü

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Bir dizi programa katılmak için Eskişehir’e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi.

"DOLAR BAZINDA MİLLİ GELİR, TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI"

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Eskişehir Anadolu’nun yeşil bozkırı, medeniyetlerin kadim yolu. Alimler, liderler şehri, aynı zamanda eğitimin ve üretimin de merkezi olan Eskişehir ülkemizin en genç şehirlerinden birisidir. Biliyorsunuz 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü. Tüm bunları sizlerle başardık. İlimiz bu anlamda büyük bir potansiyele ve dinamizme sahip. Bu potansiyele güvenerek ilimize son 21 yılda genel bazda 147 milyar lira yatırım yaptık. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yaptığı yatırım ve vatandaşlarımıza aktardığı destek tutarı ise 7,5 milyar lirayı bulmuş durumda. Bakınız bu rakamlar, yeni yatırımlar, yeni üretimler demektir" dedi.

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"ESKİŞEHİR’İ GERÇEK BELEDİYECİLİKLE BULUŞTURMA VAKTİ GELMİŞTİR"

Eskişehir’in dinamizmine dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Biz diyoruz ki artık bu yeniliği bu dinamizmi gerçek belediyecilikle taçlandırma vaktidir. Bu şehir; artık eski Türkiye’nin köhne muhalif zihniyetlerinden, çöp, çukur, çamur siyasetinden bıktı usandı. Eskişehir’i yıllardır mevcut potansiyeli ezberle bastırılmış; mağdur bir şehir olmaktan çıkarıp, gerçek belediyecilikle buluşturma vakti gelmiştir. Vakit artık AK belediyeciliğin farkıyla ilimizin çehresini, atmosferini Türkiye Yüzyılına yakışır hale getirme vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı şehirlerinin Gerçek Belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşiktir. AK Parti 2002’den bu yana girdiği tüm yerel ve genel seçimlerde milletimizin sevgisini kazanarak alnının akıyla ve zaferle çıkmayı başarmış bir partidir. 1 Nisan sabahı da yine aynı zaferle, Cumhur İttifakı olarak tüm il ve ilçelerimizde yeni bir sayfa açacağız inşallah. Çünkü Türkiye’nin ve AK Parti’nin milletine gönül vermiş; cesareti ve ferasetiyle Türkiye’yi emin adımlarla 2023 hedeflerine taşımış ve önümüzdeki yüzyılın hedeflerini belirlemiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, vizyoner bir lideri var, hamdolsun. Aynı zamanda Eskişehir’in zafere inanmış, davası için gece gündüz demeden çalışan, gayret eden fedakar bir teşkilatı var. Maşallah ziyaret ettiğimiz tüm illerde teşkilatlarımız büyük bir heyecanla, gayretle, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti belediyeciliğiyle bütün şehirlerimizi, ilçelerimizi ve mahallelerimizi; çağımıza uygun yeni projelerle, her alanda dünya standartlarının üzerine çıkaracağız. Bu dava için ortaya koyduğunuz özverinin şahidi olarak, Eskişehir’in belediyecilik tarihinde yeni bir sayfa açacağımıza, şehrimizi AK Parti Belediyeciliğine, Cumhur İttifakı’nın milli duruşuna kavuşturacağımıza inanıyorum. Nebi Hatipoğlu vekilimiz; Eskişehir’i gerçekten hak ettiği büyük hizmetlerle inşallah buluşturacak. Sefer bizden, zafer Allah’tandır. Bu duygularla 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum” dedi.