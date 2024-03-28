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Bakan Işıkhan: Sandık güvenliği bizim için çok önemli

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#Vedat Işıkhan#Sandık Güvenliği#Amasya
Bakan Işıkhan: Sandık güvenliği bizim için çok önemli
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 21:32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Sandık güvenliği bizim için çok önemli” dedi.

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Amasya’da ziyaret ettiği AK Parti seçim ofisinde vatandaşlara seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Seçim gününde Ak kadroların sandıklara sahip çıkmasını istiyorum. Resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar sandıkları bırakmayalım. Sandık güvenliği bizim için çok önemli” diye konuştu.

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık’a destek isteyen Işıkhan, bu desteğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vefa borcunu ödemek anlamı taşıdığını söyledi.

Bakan Işıkhan: Sandık güvenliği bizim için çok önemli

"GAZZE’DE BULUNAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN DUA EDELİM”

Ramazan ayında mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlar içinde dua edilmesini de isteyen Bakan Işıkhan, "Mazlum ve mağdur coğrafyalarda bulunan kardeşlerimiz için dua edelim. Gazze’de bulunan kardeşlerimiz için dua edelim" diye konuştu.

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#Vedat Işıkhan#Sandık Güvenliği#Amasya

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