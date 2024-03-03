Bakan Işıkhan: Önümüzde bir demokrasi sınavı var

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Batman'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Ekrem Canalp'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, ardından AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Açılışta Bakan Işıkhan'a AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan da eşlik etti.

‘BÜYÜK BİR ZAFERE UYANACAĞIZ’

Açılışta konuşan Bakan Işıkhan, "Biliyorsunuz, önümüzde bir demokrasi sınavı var. 31 Mart yerel seçimleri bizim için oldukça önemli bir seçim arifesi ve inşallah 2024 yılı daha güzel günlere uyanacağımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve refah seviyelerini arttırabileceğimiz bir yıl olacaktır. Bu yüzden sizin kararlarınız, sizin tercihleriniz oldukça önem taşımaktadır. Biz size inanıyoruz. Biz size güveniyoruz. Sizlere Allah’ın izniyle kıymetli belediye başkanımız Adil başkanımızı emanet ediyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahında Adil başkanımıza mazbatayı vermek nasip olur. 31 Mart akşamına kadar siz kıymetli teşkilatlarımızdan, kadınlarımızdan, gençlerimizden kapı kapı dolaşmanızı özellikle rica ediyorum. Biraz yorulacağız ama yorulduktan sonra da Allah'ın izniyle bizler büyük bir zafere uyanacağız” diye konuştu.