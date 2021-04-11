Bakan Gül’ün annesi uğurlandı

Cenazeye çok sayıda siyasi isim katılırken, Gül ailesi korona virüs salgını nedeniyle taziye kabul etmedi. Cenaze namazına anne acısı yaşayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, baba Cemil Gül ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

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