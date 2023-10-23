Bakan Güler'den komutanlar ile videokonferans toplantısı

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bakan Yaşar Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi” denildi.