Bakan Güler’den babaya son veda

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Memur emeklisi Fikret Güler için dün Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende taziyeleri kabul etti.

Fikret Güler’in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.