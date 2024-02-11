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Bakan Güler’den babaya son veda

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#Fikret Güler#Baba
Bakan Güler’den babaya son veda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in babası Fikret Güler (96), Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Memur emeklisi Fikret Güler için dün Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Güler’den babaya son veda

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Güler’den babaya son veda

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende taziyeleri kabul etti.

Bakan Güler’den babaya son veda

Fikret Güler’in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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#Yaşar Güler#Fikret Güler#Baba

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