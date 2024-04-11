Bakan Güler Şanlıurfa’da

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Buradaki Dergah Camisi’nde bayram namazını kılan Güler ve komutanlar, ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Daha sonra Güler ile komutanlar, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na geçerek Yüzbaşı Ali Saip Kışlası’nda 20’nci Zırhlı Tugay ve 7’nci Komando Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

MEHMETÇİK VATAN NÖBETİNDE BAYRAMLAŞTI

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ‘TCG Dolunay’ denizaltısında görevli 45 mürettebat, bayramı görev başında karşıladı. Denizaltı Komutanı Binbaşı Hasan Satık, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda TCG Dolunay’da görevli gemideki 45 mürettebat ile tek tek bayramlaştı. Mürettebat bayrama ailelerinden uzakta görevleri başında girdi. Ay Sınıfı bir denizaltı olan TCG Dolunay, Gölcük Tersanesi’nde inşa edildi. Aynı zamanda Gölcük Tersanesi’nde üretilen 3’üncü denizaltı olma özelliğine sahip TCG Dolunay, 1989 yılında Türk Deniz Kuvvetleri’ne katıldı. Satıhta 11 kts, dalıştan 22 kts hızına ulaşabilen TCG Dolunay Denizaltısı, 56 metre boyunda ve 1200 ton deplasmana sahip. Savaş yönetim ve silah sistemleri yerli ve milli olarak modernize edilen denizaltı, Müren Atış Kontrol Sistemi ile AKYA Ağır Sınıf Torpido atma imkan kabiliyetine sahip.