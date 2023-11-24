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Bakan Güler, öğretmenlerle bir araya geldi

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#Yaşar Güler#Öğretmenler Günü#Öğretmen
Bakan Güler, öğretmenlerle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 20:08

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlık bünyesinde görevli öğretmenlerle bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen kabulde, Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı.

Bakan Güler, öğretmenlerle bir araya geldi

Öğretmenlerin özel gününü kutlayan Bakan Yaşar Güler, "Bildiğiniz gibi bugünü, Mustafa Kemal Atatürkümüze 'Başöğretmen' unvanı verilmesinin yıl dönümü olması nedeniyle de aynı zamanda Öğretmenler Günü olarak da kutluyoruz. Bu vesileyle, akıl ve bilim meşalesinin ışığıyla kutsal öğretmenlik vazifesini yerine getiren siz kıymetli öğretmenlerimizin bir kez daha Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sizlere olan şükranımızı kelimelerle ifade etmek zor. Çünkü her biriniz farklı alanlarda mesleğinizi icra ediyorsunuz. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden kıymetli öğretmenlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutlayarak hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

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#Yaşar Güler#Öğretmenler Günü#Öğretmen

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