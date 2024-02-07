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Bakan Güler'den peş peşe görüşmeler

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Güler#Neçirvan Barzani#MSB
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 11:59

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Bakan Güler, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler,  IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta temaslarına bugün de devam ediyor. Dün akşam Bağdat’tan Erbil’e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

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#Bakan Güler#Neçirvan Barzani#MSB

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