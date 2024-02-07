Bakan Güler'den peş peşe görüşmeler

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta temaslarına bugün de devam ediyor. Dün akşam Bağdat’tan Erbil’e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta temaslarına bugün de devam ediyor. Dün akşam Bağdat’tan Erbil’e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede… pic.twitter.com/RZ877Cs7Q1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2024

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Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.