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Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Al Abbasi ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi#Irak
Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Al Abbasi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 19:53

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile telefonda görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşı Al Abbasi ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Al Abbasi’nin Bakan Güler’i yeni görevi nedeniyle tebrik ettiği belirtildi. Ayrıca Bakan Güler ve Iraklı mevkidaşının karşılıklı ziyaret konusunda anlaştıkları öğrenildi.

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