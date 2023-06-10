Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Al Abbasi ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşı Al Abbasi ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Al Abbasi’nin Bakan Güler’i yeni görevi nedeniyle tebrik ettiği belirtildi. Ayrıca Bakan Güler ve Iraklı mevkidaşının karşılıklı ziyaret konusunda anlaştıkları öğrenildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi 10 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2023
Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi'nin, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı… pic.twitter.com/twvwYl2Sdn