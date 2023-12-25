Bakan Güler Hakkari'de

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari’ye gitti.

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na inen Bakan Güler, buradan helikopter ile Hakkari’deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti.

PENÇE-KİLİT'E İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.