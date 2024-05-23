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Bakan Güler, 'EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü' için İzmir'e geldi

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#MSB#İzmir
Bakan Güler, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü için İzmire geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 21:01

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü' hazırlıklarını yerinde denetlemek üzere İzmir'e geldi.

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İzmir'de düzenlenecek olan 'EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü' hazırlıklarını yerinde denetlemek üzere kente gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada ilk olarak TSK Komuta Kademesi ile birlikte valiliğe ziyarette bulundu.

Bakan Güler, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü için İzmire geldi

Güler, İzmir Valisi Süleyman Elban'dan kentteki çalışmalar ile bilgi aldı.

Bakan Güler, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü için İzmire geldi

Güler'in denetimine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da eşlik etti.

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#Yaşar Güler#MSB#İzmir

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