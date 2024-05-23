Bakan Güler, 'EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü' için İzmir'e geldi

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İzmir'de düzenlenecek olan 'EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü' hazırlıklarını yerinde denetlemek üzere kente gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada ilk olarak TSK Komuta Kademesi ile birlikte valiliğe ziyarette bulundu.

Güler, İzmir Valisi Süleyman Elban'dan kentteki çalışmalar ile bilgi aldı.

Güler'in denetimine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da eşlik etti.