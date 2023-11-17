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Bakan Güler, videoyu izledikten sonra davet etti... Saygı Nöbetçileri'ni canlandıran öğrencilerden Anıtkabir'e ziyaret

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#Anıtkabir#Iğdır#Yaşar Güler
Bakan Güler, videoyu izledikten sonra davet etti... Saygı Nöbetçilerini canlandıran öğrencilerden Anıtkabire ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 11:40

Iğdır Cennetabat Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'nda eğitim gören ve kendi yaptıkları tahta tüfeklerle Anıtkabir'deki 'Saygı Nöbetçileri'ni canlandıran 5 öğrenci, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in daveti üzerine Ankara'ya gelip Anıtkabir'i ziyaret etti, askerlerle yürüdü.

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Karakoyunlu ilçesi Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler Hamza Çatma (7), Devran Çatma (8), Şervan Yıldırım (9), Hüseyin Sevgül (9) ve Şah Ali Medet Gülali (8), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel bir video hazırladı.

Bakan Güler, videoyu izledikten sonra davet etti... Saygı Nöbetçilerini canlandıran öğrencilerden Anıtkabire ziyaret

Videoda öğrenciler, kendi yaptıkları ahşap silahlarla Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deki saygı nöbetini canlandırdı, okullarının önündeki Atatürk büstünün önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yaptı. Video, Iğdır Valiliği'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Bakan Güler, videoyu izledikten sonra davet etti... Saygı Nöbetçilerini canlandıran öğrencilerden Anıtkabire ziyaret

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, videoyu gördükten sonra öğrencileri Ankara'ya davet etti. Çocuklar 1300 kilometre uzaklıktan, öğretmenleri Zeynep Avar eşliğinde Anıtkabir'e geldi. Ellerinde Türk bayrakları ile askerlerle beraber Aslanlı Yol'dan yürüyen çocuklar, daha önce videosunu canlandırdıkları gibi saygı nöbetinde bulunup, hayallerini gerçekleştirdi.

Bakan Güler, videoyu izledikten sonra davet etti... Saygı Nöbetçilerini canlandıran öğrencilerden Anıtkabire ziyaret

'ANITKABİR'E GELMEYİ ÇOK İSTİYORDUM'

Öğrencilerden Devran Çatma, heyecanını ifade ederek, "Anıtkabir'e geldiğim için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Iğdır'da arkadaşlarımızla beraber asker duruşu yaptık. Bunu videoya çektik. Anıtkabir'e gelmeyi çok istiyordum. Buraya geldiğim için hayallerim gerçek oldu. Anıtkabir'i gördüğüm için mutluyum" dedi.

Bakan Güler, videoyu izledikten sonra davet etti... Saygı Nöbetçilerini canlandıran öğrencilerden Anıtkabire ziyaret

Şervan Yıldırım da "Iğdır'da çektiğimiz videoda esas duruşta durduk, silahlarımızı çekip omzumuza koyduk. Asker gibi nöbet tuttuk. Buraya gelip gerçekten askerlerle nöbet tuttuğumuz için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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Bakan Güler, videoyu izledikten sonra davet etti... Saygı Nöbetçilerini canlandıran öğrencilerden Anıtkabire ziyaret

Ankara'ya öğrencileriyle gelen okul öncesi öğretmeni Zeynep Avar da "Çocuklar, Anıtkabir'i sürekli televizyonlarda görüp, merak edip, bize soruyorlardı. Bizler de Iğdır Valiliği ile iletişime geçip böyle bir proje gerçekleştirdik.

Bakan Güler, videoyu izledikten sonra davet etti... Saygı Nöbetçilerini canlandıran öğrencilerden Anıtkabire ziyaret

Bizi Ankara'ya Milli Savunma Bakanlığı davet etti, bu şekilde geldik. Çocukların hepsi hem buraya geldikleri için, hem de gerçek bir saygı nöbetine katıldıkları için çok heyecanlı ve mutlular" diye konuştu.

Bakan Güler, videoyu izledikten sonra davet etti... Saygı Nöbetçilerini canlandıran öğrencilerden Anıtkabire ziyaret

Bakan Güler, videoyu izledikten sonra davet etti... Saygı Nöbetçilerini canlandıran öğrencilerden Anıtkabire ziyaret

Bakan Güler, videoyu izledikten sonra davet etti... Saygı Nöbetçilerini canlandıran öğrencilerden Anıtkabire ziyaret

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#Anıtkabir#Iğdır#Yaşar Güler

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