Bakan Güler Bağdat'a gitti

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti." ifadelerini kullandı.