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Bakan Güler Bağdat'a gitti

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Güler#Bağdat#MSB
Bakan Güler Bağdata gitti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 09:30

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti." ifadelerini kullandı.

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#Bakan Güler#Bağdat#MSB

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