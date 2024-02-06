Bakan Güler Bağdat'a gitti

Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti." ifadelerini kullandı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/3t0HQYVvJw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2024