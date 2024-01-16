Bakan Güler: 78 hedef imha edildi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurtiçindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Toplantıda Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, şunları söyledi:

PETROL TESİSLERİ

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“12 Ocak’ta, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde maalesef 9 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırılara derhal karşılık verilmiş, temas esnasında 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Müteakiben Irak’ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen bu harekâtlarla şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.”

TSK tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada da Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtlarında 23 hedefin imha edildiği kaydedildi.

TAARRUZİ BİR RUHLA

- YAŞAR Güler “Terörle mücadelemize başta PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskı ve tempoda ve taarruzi bir ruhla tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurtiçinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Elde edilen başarılarda en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere siz kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarıma aittir” mesajı verdi.